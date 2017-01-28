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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Vali Yavuz'dan Şenol Güneş Kompleksi'ne inceleme

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:49
Vali Yavuz'dan Şenol Güneş Kompleksi'ne inceleme


TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un ilk resmi maçını oynayacağı Şenol Güneş Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Yavuz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ile Akyazı mevkisindeki kompleksi ziyaret ederek, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzonspor Kulübünün yetkililerinden bilgi aldı.

Karşılaşmada aksaklık yaşanmaması için hazırlıkları inceleyen Yavuz, yetkililere gerekli talimatları verdi.

Yavuz, bilet satış noktasını da ziyaret ederek, yarın ki maç için bilet alan taraftarlarla sohbet etti.

Deniz dolgu işleminin ardından temeli 24 Kasım 2013'te atılan Şenol Güneş Kompleksi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da gerçekleştirilmişti.


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