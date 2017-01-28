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"Psikolojim bozuldu" diye maçı tatil etti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:53
"Psikolojim bozuldu" diye maçı tatil etti


TOKAT (AA) - Tokat Süper Amatör Futbol Ligi'nde hakem, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle maçı tatil etti.

Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor takımları arasında Niksar İlçe Stadı'nda yapılan Süper Amatör Lig maçında ev sahibi ekip, 3. dakikada Bayram Nazik'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 35. dakikasında Niksar Belediyesporlu Fıratcan Koçboğa, kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Eraslan, futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fıratcan Koçboğa, itirazlarını devam ettirince hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. Bu sırada atak halinde olan Erbaa Güreş İhtisassporlu oyuncular maçı neden durduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.

Her iki takım oyuncuları da itirazlarını sürdürünce hakem Hasan Eraslan, "Psikolojim bozuldu, bu şekilde maç yönetemem." diyerek karşılaşmayı tatil etti.

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