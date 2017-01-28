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Fabrika gibi işleyen ESMEK'te 18 bin kişi eğitim aldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:00
Fabrika gibi işleyen ESMEK'te 18 bin kişi eğitim aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyenin ekonomi ile kültür yatırımı olan ve fabrika gibi işleyen Erzurum Sanat ve Eğitim Merkezinde (ESMEK) 18 bin kişinin çeşitli branşlarda eğitim aldığını bildirdi.

Belediye Başkanı Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı ESMEK'in vatandaşların mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirip, kent kültürüne katkıda bulunduğunu bildirdi.

ESMEK ile vatandaşların hem gelir elde etmelerini hem de meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını kaydeden Sekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ESMEK ile insanları pasif tüketici olmaktan çıkartıp, aktif tüketici olmaları yönünde yardımcı olup halkımızın gelir elde etmelerine ve meslek sahibi olmalarına imkan tanıyoruz. Örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonu olan ESMEK’in hasta kabul işlemleri, aşçılık, yöresel halı dokuma, Bardız kilimi, filografi, tezhip, giysi, kuaförlük, halk oyunları, hızlı klavye, arıcılık, doğalgaz tesisatçılığı, ön muhasebe, bilgisayar kullanımı, ebru ve yağlı boya gibi kurslarda şimdiye kadar 18 bini aşkın vatandaşımıza eğitim verdik. Şu anda 150'ye yakın kursta 4 bin kursiyerimiz eğitim görmektedir."

- Hedef 50 bin vatandaşı meslek sahibi yapmak

Kent genelinde çeşitli bölgelerdeki ESMEK kurslarıyla vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade eden Sekmen, hedeflerinin 18 bin rakamını 50 bine çıkarmak olduğunu belirtti.

Sekmen, Açık ve Kapalı Cezaevi ile hastanelerin ruh ve sinir hastalıkları bölümlerinde tedavi görenler için de kurs çalışmalarının olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"ESMEK ve Bilgi Evlerinde öğrenciler için Halk Eğitim iş birliğiyle sınavlara yönelik LYS ve LGS kursları da açacağız. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca güney ilçelerde de halkın sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özel çalışmalar yürütüyoruz. Şubat ayı içerisinde ESMEK YURTKUR, ESMEK Karayazı ve Kayakyolu Şehit Mehmet Aydemir Bilgi Evimiz de halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Aziziye Bilgi Evi, Pasinler Bilgi Evi, Horasan Bilgi Evi, Uzundere Bilgi Evi, Oltu Bilgi Evi ve İspir Bilgi Evi’nin yapımı tamamlandıktan sonra söz konusu yatırımlarımız da halkımızın emrinde olacak."

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