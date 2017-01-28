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Sağlık Bakanı Akdağ:

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:00

KOCAELİ (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin gönüllüleri ve AFAD ekipleri için biraz 'Çılgın Türk' tabiri uygun düşüyor. Rahatını düşünen, keyfini düşünen insanların yapabileceği işler değil." dedi.

Akdağ, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) Kocaeli'deki tatbikatını izlemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta yer alan ekiplere teşekkür etti.

Katılımcı tüm ekiplerin tatbikatta, olaylar karşısında organizasyonunu güçlendirdiğini beliren Akdağ, "Afetlerde hazırlıklı olmak çok önemli. Hem yeterli sayıda yetişmiş ekibiniz, ekipmanınız ve gerekli cihazınız olacak, gerekli planlamanız olacak hem de bu ekiplerin organize biçimde çalışması gerekiyor. Tatbikatlar bize bunları kazandırıyor." ifadesini kullandı.

Akdağ, afetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu ekipleri kurarken sürecin tamamında ben varım. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman Başbakanımızdı bize bir talimatı oldu. 'Biz böyle durumlarda eli koynunda bekleyen bir ülke olamayız. Ekipleri yetiştirmeliyiz' diye talimatlarla yola çıkmıştık. Koordinasyon eksikleri de fazlaydı. Şu anda bunların aşıldığını görüyoruz. Allah bize afet göstermesin, milletimizi muhafaza etsin. Bu işin gerçek kahramanları afet mahallerinde çalışan kişiler. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin gönüllüleri ve AFAD ekipleri için biraz 'Çılgın Türk' tabiri uygun düşüyor. Rahatını düşünen, keyfini düşünen insanların yapabileceği işler değil. Van depreminde hatırlıyorum, arkadaşlarımız günlerce yerlerde yattı ama hiç biri şikayet etmedi. Hep vatandaşı düşündüler."

- "Dünya bizi örnek alıyor"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık ise UMKE'nin 8 bin 500 gönüllüye ulaştığını anlatarak, gönüllülerin her türlü afet ve acil durumda eğitim aldığını, göreve hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye ve dünyada doğal afet ve acil durumlarla mücadele edebildiklerini belirten Aydınlık, "Dünyaya örnek bir uygulama yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili kuruluşların da UMKE tipi gönüllülük esasında acil medikal kurtarma ekiplerini örnek aldığını görüyoruz." diye konuştu.

UMKE'nin kuruluşunda rol alan eski AK Parti Kocaeli Milletvekili, şu anki İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise UMKE'nin bu noktaya gelmesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ilham kaynağı olduğuna işaret etti.

UMKE'nin kuruluşundan bahseden Doğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde binlerce insanın arama kurtarma yoksunluğundan dolayı kaybedildiğini vurguladı.

Doğan, gelinen noktada bu alanda dünyanın en önemli ekibi olan UMKE'nin gönüllü "kahramanlarına" teşekkür etti.

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