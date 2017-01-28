Ağrı’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

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AĞRI (AA) - Ağrı’da üç gün boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kar, tipi ve yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan bazı tır sürücüleri dinlenme tesislerine araçlarını çekerek kapalı olan yolların açılmasını bekledi.

Danimarka’dan İran’a giden tır şoförlerinden Müslüm Bezirgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı’daki bir dinlenme tesisinde 28 saat mahsur kaldığını ve trafikte daha fazla ilerleyemeyeceği için dinlenme tesislerinde beklemeye devam ettiğini söyledi.

Yolculuğa devam etmek için hava şartlarının düzelmesini beklediğini ifade eden Bezirgan, "Kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Ağrı arasında trafik kazaları meydana geldi ve birçok araç takla atmış durumda. Yetkililerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan 300’e yakın yolcu kar yağışı nedeniyle Ağrı Belediyesi şehirler arası otogarında mahsur kaldı.

Otobüs yolcularından Hüdeyda Duman, Samsun’dan Ağrı’ya otobüs ile geldiğini, yolların kapalı olması ve çığ tehlikesi nedeniyle Patnos’a gidemediği için 8 saat boyunca otogarda beklediğini dile getirdi.

Otogarda aşırı bir yoğunluğun yaşandığını kaydeden Duman,"Hava şartlarının düzelmesini ve kapalı olan yolların açılmasını bekliyoruz. Ağrı-Patnos yolunun açılması ile yolculuğumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Kızılay ekipleri tarafından otogarda mahsur kalan vatandaşlar yiyecek yardımında bulunuldu.