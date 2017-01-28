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Futbol: Spor Toto Süper Lig

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:03


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Recep Niyaz, Ahmet İlhan Özek, Dhurgham İsmail, Jantscher, Kweuke

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Tanase (Dk. 25 Poko), Seleznov

Gol: Dk. 6 Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 4 Ceyhun Gülselam (Kardemir Karabükspor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Çaykur Rizespor ilk atağında öne geçmeyi başardı. Sol taraftan Jantscher'in ceza sahasına ortasında Ahmet İlhan Özek iyi vuramayınca top önünde sekti. Bu futbolcunun yere düşerken ikinci vuruşunda kaleci Ahmet Şahin'den dönen topu Kweuke boş kaleye gönderdi: 1-0

15. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Özgür Çek soldan ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Saadane'nin kafa vuruşunda direk dibinden sekerek filelere doğru giden meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Şahin son anda kornere çeldi.

20. dakikada Mehmet Akyüz'ün orta sahanın sağ çaprazından ceza sahasına uzun pasında, Kweuke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

38. dakikada Latovlevici'nin soldan ceza sahasına yerden ortasında, Seleznov'un gelişine şutunda topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

43. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına pasında kaleci Ahmet Şahin'in öne çıktığını gören Kweuke'nin aşırtma vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını, Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

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