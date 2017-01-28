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Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:07
Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.

Şampiyonanın üçüncü gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

70 kilo:

1 - Merve Topoğlu (Ankara)

2 - Serdem Daharlı (Samsun)

3 - Burcu Aksoy (Edirne), Saliha Taşan (Batman)

+70 kilo:

1- Mine Kalender (Burdur)

2- Hilal Öztürk (Manisa)

3- Meryem Keklik (İstanbul), Sevda Taşlı (Düzce)

Erkekler:

81 kilo:

1- Mert Şişmanlar (Manisa)

2- Fatih Köse (İstanbul)

3- Ahmet Çiftçi (Konya), Hasan Şimşek (Konya)

90 kilo:

1- Mehmet Can Talay (Konya)

2- Abdullah Solakoğlu (İstanbul)

3- Fatih Enes Acet (Balıkesir), Ömer Faruk Akkoyunlu (İstanbul)

+90 kilo:

1- Ömer Kemal Aydın (Kocaeli)

2- Kaan Özkasap (İzmir)

3- Hakan Akar (Giresun), Metin Var (Sakarya)

Şampiyonanın yarın son gününde, Ümitler 1. Lig takım seçme müsabakaları, 30 erkek ve 20 kadın takımının katılımıyla yapılacak. İlk 12'ye giren takımlar, Ümitler 1. Lig'i oluşturacak.

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