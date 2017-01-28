Aydın Milli Eğitim Müdürüne yönelik saldırı girişimi

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AYDIN (AA) - Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye kurusıkı tabancayla saldırı girişiminde bulunan kişi tutuklandı.

Gözaltındaki zanlı Murat S, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Murat S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve bir süre önce istifa eden Murat S, Pervin Töre kurumdan çıkmak üzereyken aracını durdurmuş, silahını otomobile doğru yöneltip bir el ateş etmişti. Bu sırada araçtan inen Töre'nin şoförü Menderes Peker, zanlıyı etkisiz hale getirmek isterken yere düşüp yaralanmıştı. Kurusıkı olduğu belirlenen silahını bırakıp olay yerinden uzaklaşan zanlı, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde yakalanmıştı.







