40 kişiyle başladılar 30 bin kişiye ulaştılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesince kent genelindeki ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi için kurulan "yardım timi", 40 kişiye yaptıkları yardım kampanyasını genişleterek 30 bin kişiye ulaştırdı.

Kampların dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile diğer ihtiyaç sahiplerinin tespiti için ilk olarak 100 kadın gönüllüyle başlayan "yardım timi”, belediye tarafından 2 ay önce başlatılan "Bir Bot, Bir Mont" kampanyasının genişlemesiyle 200 kadın gönüllüye ulaştı.

Kampanya çerçevesinde gönüllü 200 kadın, mahalle ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. Tespit çalışmasının ardından ailelerle irtibata geçen kadınlar, hayırseverlerin gönderdikleri gıda, battaniye ve kıyafet gibi ihtiyaç malzemelerini belediyenin yardım deposunda özenle hazır hale getiriyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım timinin soğuk hava şartlarına rağmen yardım kampanyasını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında gönüllü kadınların kentteki evleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini belirten Kara, "Yardım gönüllülerimiz dün kar yağmasına rağmen bugün kendi evlerini, çocuklarını ve sıcak yuvalarını bırakarak gelip yardım çalışmasına katıldılar. Yardım gönüllülerimiz harıl harıl çalışıyor. Bir taraftan koliler hazırlanıyor, bir taraftan da yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Çünkü bugün insanların yardıma en çok muhtaç olduğun gün. Bu hayırseverler tarafından gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

- "40 kişiyle başladık, şuanda 30 bin yardıma muhtaç insana ulaştık"

Hedeflerinin tüm kenti tarayıp ihtiyaç sahibi Suriyelilere ve Türk vatandaşlara ulaşmak olduğunu vurgulayan Kara, şöyle devam etti:

"Botsuz ve montsuz çocuklara yardım yapıldığında çocuklarımızın yürüyüşü yüzde 100 değişiyor. Çocuklarımıza bir özgüven geliyor, onun için biz Kilis’in her evine ulaşacağız ve ihtiyaç sahibi bırakmayacağız. Bunları yaptıktan sonra sınırımızın öbür tarafındaki mağdur ve mazlum insanlara ulaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda biz Kilisli ve Suriyeli ayırt etmeden ev ev kapılarını çalıyoruz. Bu yardım kampanyasına 40 kişiye yardım yaparak başladık şu anda 30 bin yardıma muhtaç insana ulaştık. Hedefimiz 140 bin kişiye ulaşmak."

Yardım timinin kurucusu Başkan Kara'nın eşi Gülsen Kara da başlattıkları yardım kampanyasının özellikle kış mevsiminde çocukların üşümemesi adına çok önemli olduğunu ifade etti.

Yardım kampanyasını 'niyet hayırsa akıbet hayırdır' düşüncesiyle başlattıklarını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

"Belediye kursunda çalışan bir arkadaşımızın karla karışık bir günde bir çocuğu terlikleriyle görünce bana söylemesiyle başladık. İlk önce ihtiyacı olan 40 kişiyi tespit ettik. Sonra da bir mont, bir bot kampanyasını başlattık. Bu tür yardımları niyet hayırsa akıbet hayırdır felsefesinin ne kadar doğru olduğunu burada görmüş olduk. En az 200 gönüllümüzle yardımları ulaştırıyoruz. Aynı zamanda farklı farklı etkinlikler de düzenleniyoruz."