Van'da kaçak sigara operasyonu

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonda, tırın dorsesine saklanmış 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yüklü miktarda kaçak sigaranın batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine Erciş yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu.
Durumundan şüphelenilerek durdurulan tırın dorsesinde arama yapan ekipler, çuvallar içerisinde 571 bin paket kaçak sigara buldu.
Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.