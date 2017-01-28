Balık fiyatları tavan yaptı

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DÜZCE (AA) - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların sert rüzgarlar nedeniyle Karadeniz'e açılamadığını, bu nedenle de balık fiyatlarının tavan yaptığını söyledi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gemilerin Akçakoca Limanı'nda demir attığını belirterek, "Kar yağışı çok etkili olmasa bile rüzgarın sert olması balıkçıların avlanamamasına sebep oldu. Bundan dolayı da şuan balık fiyatları tavan yapmış durumda." dedi.

- "Tezgahlarda kültür balıkları yer almaya başladı"

Karadeniz'den balığın gelmemesine bağlı olarak kültür balıklarının tezgahlarda yer aldığını aktaran Karakaş, şunları söyledi:

"Tezgahlarda yok denecek kadar az Karadeniz balığı var. Genel anlamda kültür balıkları mevcut. Çupra, somon, levrek balıkları, havaların kötü olması ile birlikte tezgahlarda yer almaya başladı. Bugünden itibaren havaların düzelmesini bekliyoruz. Fiyatlar, hava düzelmesi ile birlikte çok fazla düşmeyecektir. Bundan sonra balıkçılık çok iyiye gitmez en azından daha iyiye gitmez. Bir müddet daha bu seviyede devam edecektir, gittikçe de azalır."

Sezon başından beri Akçakoca Limanı'ndan ülkenin farklı noktalarına balık sevkiyatı yapıldığını anımsatan Karakaş, "Bundan sonra Akçakoca, artık balık anlamında yeterli cevabı veremeyecektir, buna bağlı olarak balık fiyatları da düşmeyecektir." diye konuştu.

Karakaş, havaların iyi gitmesi ile hamside yaşanan bolluğun kesildiğini anlatan Karakaş, şöyle dedi:

"Hamsi bol miktarda av vermişti. Bölgemizde yaklaşık 4 bin ton hamsi avlandı. Şimdi ise hamsinin yerini sardalya almış durumda. Karadeniz'deki balık popülasyonu çok iyi durumda. Geçen yıl ve bir önceki yıl gibi normal seviyede. Geçen yıl hava şartları hep iyi gittiği için sürekli avcılık vardı, bu yıl kısa süreli ama bol avcılık yaptık."

Karakaş, yarından itibaren havaların iyiye gitmesini beklediklerini ve kefal ile levrek avlamak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.



Tezgahlarda, sardalya ve istavrit 15, barbun 35, mezgit 20 liradan işlem görüyor.

