Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

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KİLİS (AA) - Kilis'te kadınlardan oluşan "Yardım timi" ile Kilis Offroad Kulübü ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını unutmadı.

Kent genelinde kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından, harekete geçen kadınların yer aldığı "Yardım timi", Kilis Offroad Kulübü ile başlattığı çalışma ile 160 kilogram et, 200 ekmek ve 20 koli sütü yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bıraktı.

"Yardım timi"nin kurucusu Gülsen Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zorda kalan yabani hayvanlara yiyecek ve içecek bırakmak için doğaya çıktıklarını belirtti.

Belirlenen bölgeye ulaşmanın güç olduğunu, bu nedenle Kilis Offroad Kulübünden destek istediklerini anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Şehrimizde geceden bu yana kar yağıyor. Biz de doğadaki yabani hayvanları unutmayalım dedik ve yardım timi olarak alan çalışmalarımızın ardından onlar için yaklaşık 160 kilo tavuk eti, 200 ekmek ve 20 koli sütü doğaya bırakalım istedi. Bu kapsamda Kilis Ofraoad Kulübünden ulaşım için yardım istedik. Onlar da bizi kırmayarak geldiler ve bütün gönüllü arkadaşlarımızı buraya taşıdılar. Bununla da yetinmeyip kendileri de bize yardım ettiler. Şimdiye kadar insanlara yardım götürüyorduk, bugün de doğadaki hayvanlara geldik. İnsan gerçekten yardıma ihtiyacı olan en küçük canlıya bile ulaştığında kendisini çok mutlu ve huzurlu hissediyor. Çok güzel bir duygu. Ancak yaşanır, söylenemez ve kelimelerle ifade edilemez."

Kulüp Başkanı Nurettin Akardoğan da kendilerine böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiklerini ve karınca kararınca destek olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Araçlarının her türlü arazi şartlarına uygun olduğunu dile getiren Akardoğan, "Bayanlardan oluşan 'yardım timi' böyle bir teklifte bulundu ve biz onlarla buraya geldik. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Arama kurtarma olsun, yolda kalan olsun önemli değil bize düşen bir görev olduğunda her zaman hazırız." dedi.

Programın ardından Offroad ekipleri mini bir gösteri yaptı.