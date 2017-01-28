Gençlerbirliği, Osmanlıspor maçına hazır

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.
Başkent ekibinde kart cezalısı Uğur Çitçi ve tedavisine devam edilen Samuel Owusu, Osmanlıspor'a karşı forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.