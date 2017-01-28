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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:22

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi Dikkaldırım Caddesi'nde Özel Halk Otobüs şoförü Selami M. ile plakası henüz belirlenemeyen otomobildeki Serkan B, arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otobüs şoförü Selami M. ve yakınları ile otomobildeki kişiler birbirlerini sopalarla darbetti.

Kavgada, Selami M. ile otobüs şoförünün yakınları Bilal B, Erkan M. ve otomobil sürücüsü Serkan B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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