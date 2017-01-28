CHP Adana Milletvekili Türkmen'in "haberleşme giderleri"

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ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasına ilişkin "Sayın Türkmen, çalışmalarını, seçmenlere ve hemşehrilerine anlattığını ifade ediyor. Bir bayram kutlaması veya bir özel günün tebriği yönündeki çalışma bence bir Meclis çalışması değil. Burada yapılan masrafın, milletin parasının o yönüyle boşa harcandığına dair bende bir kanaat oluşturdu." dedi.

Yeni, partisinin Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin iletişim masraflarının belli bir sınır olmaksızın meclis bütçesinden karşılandığını ancak bu hakkın hangi sınırlar içerisinde tanındığına iyi bakılması gerektiğini söyledi.

Masraf kalemlerinin nereye yapıldığının önemli olduğunu vurgulayan Yeni, şöyle konuştu:

"Sayın Türkmen, çalışmalarını, seçmenlere ve hemşehrilerine anlattığını ifade ediyor. Bir bayram kutlaması veya bir özel günün tebriği yönündeki çalışma, bence bir Meclis çalışması değil. Burada yapılan masrafın, milletin parasının o yönüyle boşa harcandığına dair bende bir kanaat oluşturdu. Bu çerçevede, ben sayın Türkmen'in etik olarak kişisel harcama kalemlerini kendi cebinden karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Her vekile olduğu kadar kendisine de muhtemelen harcama yapma yetkisi verilmiş ama bu harcama yetkisi, kişisel çalışması, Adanalı hemşehrilerimize ve seçmenlerin bayram tebriği yönünde kullanması olarak verilmemiştir herhalde."

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasına ilişkin, "Divan üyesi olarak, benden önce alınmış bir karar ile Divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım. Bu kullanılan hak, tamamen seçmenlere, hemşehrilerime, kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme ve iletişim amaçlıdır." açıklamasını yapmıştı.