Erdoğan-May ortak açıklaması

ANKARA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirterek, bu noktada ortak bir çalışma grubu oluşturacaklarını söyledi.

May ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabülün ardından basın toplantısı düzenledi.

Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan May, son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

May, Türkiye'nin, İngiltere'nin en eski dostlarından biri olduğunu ve iki ülke ilişkilerinin 400 yıllık geçmişe dayandığını hatırlattı.

İngiltere Başbakanı, Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine sahip çıktığına vurgu yaparak, büyük bir mücadelenin gösterildiğini anlattı. Hukukun üstünlüğü ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmenin devam ettirilmesinin önemli olduğuna işaret eden May, hükümetin de zaten bunun sözünü verdiğini kaydetti.

Başbakan May, görüşmede önemli konuların ele alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kıbrıs konusunu ele aldık ki Kıbrıs meselesinde tabii ki bir taahhüdümüz söz konusu, bir çözüm bulunmasını arzuluyoruz. Suriye konusunda da DEAŞ'a karşı birlikte mücadelemiz söz konusu. Barışın koşullarını da oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız çalışmaları sivil havacılık güvenliği alınında yoğunlaştırmak istiyoruz. Eğitim ve bilgi paylaşımı programının devreye sokulmasıyla bunu yapacağız."

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini de ele aldıkları bilgisini veren May, bu ilişkileri daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını dile getirdi. May, "Bunun her iki ülkenin çıkarına olacağını inanıyoruz, her iki ülkeyi daha zengin ve müreffeh kılacağına inanıyoruz. Bir ortak çalışma grubunu da oluşturacağız ki ticaret ilişkilerimiz daha derinlemesine ele alınabilsin."

May, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak ve görüşmenin ardından iki mevkidaş basın toplantısı düzenleyecek.