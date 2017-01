ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmenin ardından makamında gerçekleştirilen ortak açıklamada konuşan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile gerek ikili, gerekse heyetler arası çalışma yemeğinde yaptıkları görüşmelerin her iki ülke hakkında da hayırlara vesile olacağına inancını dile getirdi.

Erdoğan, "Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel... Bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk." dedi.

Siyasi noktada Türkiye ve İngiltere'nin, müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz, bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, bunun yanında savunma sanayinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğimizi, bunları görüşme fırsatını bulduk." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı May'in, Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşeceğini anımsatan Erdoğan, "Sayın Başbakan ile yapacakları görüşmede, çalışmada bu konuyu çok daha farklı bir platforma da taşıyacaklar. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki, Türkiye-İngiltere arasında çok daha farklı bir konuma gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri mutlu edecektir"

Ekonomik alanda Türkiye ile İngiltere arasında 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmini ilk etapta 20 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Kendilerine ben de bunu teklif ettim ve 'Bu adımı atalım' dedim." ifadesini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığın ilk adımının 2010 yılında atıldığına dikkati çekerek, "Attığımız bu adımın bundan sonraki süreçte gelişerek devamını ve her iki ülke arasında aksamadan, her yıl ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız... Bunları her iki ülkenin yetkilileri, gerek bakanlar düzeyinde, gerekse başbakanlar düzeyinde sürdürülmesinin çok çok isabetli olacağına inanıyorum ve bu konuda zaten mutabık kaldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasında iş birliği alanlarında, özellikle enerjide ciddi birlikteliklerin yapılmasının mümkün olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii savunma sanayinde de ben iş birliğini... Birçok alandaki, şu anda tafics noktasında, proje çalışmasında atılacak adım bugün çok çok önemli. Bütün bunların yanında gerek İHA'larla ilgili atılacak adımlar, bunları aramızda görüşme imkanı bulduk. Buradaki kararlılık, bizleri özellikle mutlu etmiştir. Bir diğer adım, bir Türk firmasının İngiltere'de gerçekten çok çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olması, bu da tabii önemli bir gelişme. Aynı zamanda Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmiş olması sevindirici ve bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri tabii ki mutlu edecektir. Ben, Sayın Başbakan da bu azmi, kararlılığı da gördüm. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum."

- Bölgesel konular görüşüldü

Bölgede Suriye, Irak konusunun Türkiye ve İngiltere arasında büyük önem ifade ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin iş birliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz, bu konuları aramızda görüştük. Astana sürecini değerlendirme imkanımız oldu, bunu aramızda değerlendirdik ve şimdi Cenevre süreci var. Cenevre sürecini aramızda konuştuk. Bir başka önemli adım özellikle de Somali meselesi... Kıbrıs meselesi, çünkü malum üç garantör ülke, Türkiye, Yunanistan, İngiltere Kıbrıs'ta daha neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunları aramızda görüşme fırsatını bulduk ve bunları da aramızda görüştük. Ben gerçekten gerek çalışma yemeğinde, gerekse ikili görüşmede attığımız bu adımlardan haz duydum ve bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Sürekli olarak gerek istihbarat teşkilatlarımızın, gerek savunma teşkilatlarımızın birbirleriyle yapacakları görüşmelerde bu sürecin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."