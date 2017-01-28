Maçın ardından

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DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor'un teknik direktörü Ferudun Şaban Yarkın, "En azından 5 haftalık mağlup olmama gibi bir seriyi sürdürüyoruz." dedi.

Yarkın, Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un bu maçla ligde 11. beraberliğini aldığını, kolay yenilen bir takım olmadığını belirtti.

İki takımın da çok kontrollü oynadığını ifade eden Yarkın, "Öne geçtikten sonra bulduğumuz pozisyonlarla ikinci golü atsaydık, galibiyetle mutlu bir şekilde ayrılabilirdik. En azından 5 haftalık mağlup olmama gibi bir seriyi sürdürüyoruz. Takımda oyuncular, yönetiminden teknik kadrosuna kadar özveri ile çalışıyor. Takımın iç dinamikleri yerine oturdu. Bu süreçten sonra artık mevcut kadromuzla ligde daha iyi yerlere gelebilmek için çalışacağız." diye konuştu.

Yarkın, bu hafta yaşanan hastalık ve sakatlıkların takımı etkilediğini, tam takım olarak çalışma imkanı bulamadıklarını, buna rağmen iyi oynadıklarını söyledi.





- Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu da oyuna iyi başladıklarını, ilk yarıda istedikleri mücadeleyi sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Denizlispor'un gole kadar herhangi bir pozisyona girmediğini anlatan İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun yanında kaleci Asil arkadaşımızın hakkını da vermek lazım, birkaç tane çok net gol pozisyonunu çıkardı. Yaptığımız değişiklik sonucu, ofansif anlamda elimizdeki mevcut tek oyuncu ile golü bulduk. Golden sonra da ataklara girdik, değerlendiremedik. Denizlispor'un da girmiş olduğu birkaç pozisyon vardı. Maçın geneline baktığımızda, iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bizim açımızdan deplasmanda alınan bir puan, puandır."