Trabzon'da karla mücadele

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 107 mahalle yolu açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte üç gün önce yüksek kesimlerde başlayan karın, dünden itibaren şehir merkezinde de etkisini sürdürdüğünü anımsattı.

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve ilçe belediyelerin de dahil olduğu "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 700 kişilik ekibin, 250 iş makinesiyle çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. Dün geceki yoğun yağışın ardından ulaşıma kapanan 175 mahalle yolundan 107'si açıldı. Kapalı 68 mahalle yolunu da hava şartları müsaade ettiği takdirde en kısa sürede ulaşıma açacağız."

Gümrükçüoğlu, şehir merkezinde yaya ulaşımında da aksaklık yaşanmaması için gün boyu 300 personelin kürekle kar temizleme çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayarak, belediye personeline teşekkür etti.

Başta şehir merkezi olmak üzere ilçe merkezlerinde de temizleme çalışmaları ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına devam edildiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ekiplerimiz, vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için hasta, cenaze ve mahsur kalma olaylarına karşı müdahalede bulunuyor. Şehrimiz genelinde karla mücadele çalışmalarımız sorunsuz ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.