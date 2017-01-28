Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı son yağışların ardından 2 metre 5 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 13 derece olduğu Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.
Öte yandan sömestir tatili nedeniyle tesisleri dolduran tatilcilere, hafta sonunu değerlendirmek isteyen günübirlikçiler de eklenince "oteller bölgesi"nde yoğunluk yaşandı. Pistleri dolduran tatilciler, karın tadını çıkardı.
Tatilcilerden Murat Birinci, ''Her hafta sonu mutlaka buraya gelmeye çalışıyoruz. Ben kayak yapmayı bilmiyorum ancak kızakla kayarak tatilimi bu güzel ortamda geçirmek istedim.'' dedi.