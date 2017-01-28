Edirne Belediye Başkanı Gürkan:

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaklaşık 3 milyon turist sayısını önümüzdeki yıllarda 10 milyona çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, turizm araştırmaları yapan Euromonitor International'ın hazırladığı, dünyanın en çok turist alan 100 şehri raporunda, Edirne'ye 2015'te 3 milyon 190 bin 400 turist geldiği belirtildi.

Rapora göre 61. sırada yer alan kentin, turist sayısını bir önceki yıla oranla yaklaşık 100 bin artırdığı aktarılan açıklamada, "2015'te çalkantılı günler yaşayarak, özellikle terör olaylarının baş gösterdiği Türkiye'de, Muğla ve Antalya'da turist sayısı 2014 yılına oranla düşüş yaşarken, Edirne turist sayısını bir önceki yıla göre yaklaşık 100 bin daha attırdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, raporda Türkiye'den 4 şehrin sıralamaya girdiğini bildirdi.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Rapora göre 12 milyon 414 bin 600 turist sayısı ile İstanbul 8. sırada, Antalya 10 milyon 868 bin 700 turist sayısı ile 12. sırada, Edirne 3 milyon 190 bin 400 turist sayısı ile 61. sırada, Muğla ise 3 milyon 81 bin 500 turist sayısı ile 62. sırada yer aldı.

2014 yılındaki raporla karşılaştırıldığında turizm cenneti olarak bilinen Antalya ve Muğla'daki turist sayısında azalma görülürken, İstanbul ve Edirne'deki turist sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2014 yılında Edirne'ye gelen 3 milyon 90 bin 900 turist sayısı 2015 yılında 100 bin artarak 3 milyon 190 bin 400'e ulaştı."

- "Hedef 10 milyon turist"

Gürkan, Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan birçok medeniyeti içinde barındıran tarihi, doğası ve kültürüyle ünlü bir başkent olduğunu ve her geçen gün büyümeye devam ettiğini aktardı.

Verilerin turizm açısından olumlu olduğunu aktaran Gürkan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Edirne'deki yaklaşık 3 milyon turist sayısını önümüzdeki 5-10 yıl içinde 10 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Edirne'nin geleceğini turizm üzerine kuruyoruz. Selimiye ile nehirleriyle, tarihiyle, farklı dinlere ve mezheplere gösterdiği hoşgörüsüyle yaşanacak ve yaşatılacak olan şehirlerin sultanı, sultanların şehri Edirne, markalaşma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Çünkü Edirne barışın, huzurun, özgürlüğün, kültürün ve kardeşliğin başkenti."