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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:39


Salon: Edip Buran

Hakemler: Sami Özel, Ali Köseoğlu, Nihat Çetin

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 6, Nilay Kartaltepe 9, Petronyte 23, Robinson 12, Nevin Vatansever 5, Yaren Uslular, Henry 10, İlknur Yıldızhan, Şeyma Kutun 5

Galatasaray: Pınar Demirok 6, Cansu Köksal 8, Işıl Alben 20, Papova 7, Jefferson 15, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz, Anderson 11, İnci Güçlü 2, Seda Deniz, Vitola 2

1. Periyot: 22-20

Devre: 37-44

3. Periyot: 47-60


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 71-70 yendi.

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