Şehidin yarım kalan baba evi tamamlanacak

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ORDU (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın, inşası yarım kalan baba evinin tamamlanacağı bildirildi.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Ordu Jandarma Komutan Vekili Albay Atamer Yeşil, Kaymakam Mehmet Yapıcı ile AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, şehidin Bahçeler Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Baba Ahmet Ali Çalışkancı, burada taziyeleri kabul etti. Daha sonra şehit Çalışkancı için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

Milletvekili Taşçı ve beraberindekiler, şehidin, inşası yarım kalan baba evinde incelemelerde bulundu.

Şehit babası Ahmet Ali Çalışkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşası yarım kalan evi oğluyla birlikte yaptıklarını belirterek, oğlunun, evi tamamlayamadan şehit düştüğünü söyledi.

Acısının büyük olduğunu ifade eden Çalışkancı, "Ne diyebilirim ki, yaşamak gerekiyor. 'Her şey vatan için' diyorum. Allah vatanımıza ve devletimize zeval vermesin. İnşası yarım kalan evi oğlumla birlikte yaptık. Oğlum askerden izne gelmişti. Bana yardım etti ve evi birlikte yaptık. Diğer izne geldiğinde ise evi tamamlayacaktık. Gördüğünüz gibi evi tamamlayamadık." dedi.

- "Ailenin evi tamamlanacak"

Taşçı da devlet ve millet olarak her zaman şehidin ailesinin yanında olduklarını vurgulayarak, devletin bir baba şefkatiyle şehidin ailesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Şehit ailesinin evini gördüğü zaman üzüldüğüne işaret eden Taşçı, şunları kaydetti:

"Şehidimizin inşaatını yarım bıraktığı evi hükümetimiz tamamlayacak. Bu milletin istiklali için canını feda etmiş kardeşimizin ailesinin mağduriyeti söz konusu olamaz. Devletimizin ve yerel yönetimlerimizin gücü bu mağduriyete fırsat vermez. Bunlar konuşulması gereken konular bile değil. Devletimiz ailenin tüm ihtiyacını karşılar, kimsenin endişesi olmasın. Gerekli çalışmalar başlatıldı ve ailenin evi tamamlanacak. İlgili kişiler bilgilendirildi ve talimat verildi.

İnşallah ülkemizin istiklali ve istikbali iyi olacak. Mücadelemiz emelleri kötü olan kişiler pes edene kadar devam edecek. Şehit babamızın duruşunu gördüğüm zaman ne kadar haklı bir mücadelenin içinde olduğumuzu bir kez anladım. Bunu tüm dünya buradan görüyor. İnşallah mücadelemiz başarıya ulaşacak. İnşallah tüm dünyada mazlumların yanında olacağız. Biz, nerede bir sıkıntı varsa orada olacağız."

Şehidin komşusu Cemalettin İdil ise şehit ailesinin imkansızlıklardan dolayı evi tamamlayamadığını anlatarak, "Şehit askerimiz başka kişilere para vermemek için evin inşaatında gece gündüz kendisi çalıştı. Ailenin maddi durumu zayıf. Şehidimiz Uzman Çavuş olduğu zaman çok sevindi. Kendisi çok dürüst ve iyi bir çocuktu. Para kazanıp evi tamamlayacaktı ancak ömrü vefa etmedi. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.