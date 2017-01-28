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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:02

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 5 rütbeli emniyet personeli daha gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 13'ü emniyet müdürü ve amiri 41 rütbeli personelin yakalanması için başlattığı operasyon kapsamında 5 kişi daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan zanlı sayısı 33'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 zanlıdan 28'i dün gözaltına alınmıştı.

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