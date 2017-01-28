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ANKARA (AA) - "Kitaba Dair/Harf, Hece, Kelime Söyleşileri"nin ilkinde "Türkiye Yazarlar Birliği 2016 yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları" ödüllerine layık görülen yazarlar, kitapseverlere kitap ve okuma üzerine düşüncelerini anlattı.

Yayınevlerinin kitap okuma konusundaki bilinci artırmak amacıyla başlattığı "Kitaba Dair/Harf, Hece, Kelime Söyleşileri"nin ilki, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Cümle Yayınları Yayın Yönetmeni Muhsin Mete, Türkiye'de son 100 yılda kitap yayıncılığında nicelik ve nitelik olarak önemli gelişmeler yaşandığını ancak basılan kitapların yeterince okunmadığını söyledi. Mete, "Kitapların okur tarafından yeterince takip edilmediği gibi bir izlenime sahibiz. İstatistikler de bunu doğruluyor. Dolayısıyla kitap okumayı özendirmeyi, bir bilinç oluşturmayı görev addettik." dedi.

Mete, özellikle kültürel kitap yayıncılığının, dağıtımdan pazarlamaya ciddi sorunları olduğunu belirterek, bu sorunların aşılması için sivil toplum kuruluşları eliyle yapılması gerekenler olduğunu ifade etti.

Söyleşi programında "Türkiye Yazarlar Birliği 2016 yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları" ödüllerine layık görülen yazarlardan Faruk Uysal, Hayriye Ünal, Mehmet Hakkı Suçin ve Mehmet Kahraman, kitap ve okuma üzerine düşüncelerini anlattı.

Programda çeşitli dallarda ödüle layık görülen yazarların kitapları tanıtıldı.

"Kitaba Dair/Harf, Hece, Kelime Söyleşileri" programı her ayın son cumartesi günü düzenlenecek.