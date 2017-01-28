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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Şampiyonluk için kulaç atıyorlar

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:09

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen şampiyonada, 27 kulüpten 467 sporcu, şampiyon olabilmek için kulaç atıyor.

Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Şampiyon Kulaçları" şampiyonası başladı.

Yaşları 10, 11 ve 12 arasında değişen 467 sporcunun katıldığı müsabakalarda, 21 kupa, 360 madalya verilecek.

Kulüp başkanı ve turnuva direktörü Hilmi Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursa Emine Örnek, Ege Üniversitesi gibi kulüplerin de aralarında bulunduğu 27 kulübün katıldığını söyledi.

Şampiyonaya 255'i bayan 467 sporcu katıldığını ifade eden Kısa, yüzücülerin en iyi dereceyi alabilmek için kulaç attığını belirtti.

İki gün sürecek organizasyonun sonunda Marmaris'te sporcu ve ailelerinin konakladığı otel yöneticilerinin, şampiyonanın en hızlı sporcularına çeyrek altın vereceği öğrenildi.

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