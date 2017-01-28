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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te silahlı kavga

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:14

KİLİS (AA) - Kilis'te çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B, E.K, M.K, Şıh Abdullah Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde aralarında husumet olan M.G. ve İ.G'nin yaşadığı ikamete geldi.

İkamette bir süre konuşan grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, tabancayla M.G'ye ateş etti. Başından yaralanan M.G, komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından 3 zanlı otomobille olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmalar neticesinde, zanlıların Şıh Abdullah Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, H.B, E.K, M.K ve evde bulunan M.Ö. gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan hastanedeki tedavisi süren M.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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