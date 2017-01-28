Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Petrucci, Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Robin Yalçın), Dhurgham İsmail, Jantscher (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan), Kweuke (Dk. 81 Edomwonyi)
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, İlhan Depe (Dk. 81 Alexe), Ceyhun Gülselam, Bliznichenko (Dk. 67 Serdar Deliktaş), Tanase (Dk. 25 Poko), Seleznov
Gol: Dk. 6 Kweuke (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Saadane (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+1 Poko (Kardemir Karabükspor)
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor mücadelesi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
54. dakikada Çaykur Rizespor defansının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası üzerinde önünde bulan Latovlevici'nin plase şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
64. dakikada Kweuke'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dhurgham İsmail, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Latovlevici sağdan ceza sahasına ortaladı. Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topa arka direkte Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmayı, Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.