Alzaymır hastası yaşlı adama Bakan Kaya sahip çıktı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir yakını tarafından soğuk suyla yıkanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yer alan alzaymır hastası yaşlı adama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı üzerine sahip çıkıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, alzaymır hastası 83 yaşındaki Mehmet Keleş'in evinin bahçesinde soğuk suyla yıkandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım'ı arayarak, durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Kaya, Yıldırım'a, yaşlı adamın koruma altına alınması talimatını verdi.

Huzurevine alınan Keleş'in sağlık kontrolleri yapıldı, özel bir oda tahsis edildi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

Artık hatırının sayıldığını, sözünün dinlendiğini dile getiren Keleş, "Buraya geleli daha çok olmadı. Buradakiler çok iyi. Burasını tavsiye ediyorum. Çok rahat. Bize yemekte veriyorlar. Bunları inkar edemeyiz. Buraya geldiğimizde ilk olarak hamama gittim. Bakanımızdan Allah razı olsun." dedi.

- "Kendisinin isteği üzerine burada kalmaya devam edecek"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nermin Yetkin ise Bakan Kaya'nın talimatları üzerine hemen Keleş'e ulaştıklarını belirtti.

Kurum görevlilerini hemen yönlendirdiklerini aktaran Yetkin, "Ekiplerimiz Valimiz Ali Yerlikaya'nın da talimatıyla yaşlı adamı bulunduğu yerden alarak huzurevine götürdük. Huzurevine gelir gelmez temel ihtiyaçları karşılandı. Kendisine bir oda tahsis edildi. Bakanımız ve valimiz kendisine sahip çıktı. Burada bizim misafirimiz olarak kalacak. Artık burada günlük tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanacak. Sağlık kontrolleri yapıldı. Pazartesi tekrardan sağlık kontrolü yapılacak. Kendisinin isteği üzerine burada kalmaya devam edecek. Kendisinin biraz da sıkıntıları var, alzaymır hastası. Onlarla ilgili tedavi sürece devam edecek." ifadelerini kullandı.