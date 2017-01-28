28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alzaymır hastası yaşlı adama Bakan Kaya sahip çıktı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:36
Alzaymır hastası yaşlı adama Bakan Kaya sahip çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir yakını tarafından soğuk suyla yıkanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yer alan alzaymır hastası yaşlı adama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı üzerine sahip çıkıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, alzaymır hastası 83 yaşındaki Mehmet Keleş'in evinin bahçesinde soğuk suyla yıkandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım'ı arayarak, durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Kaya, Yıldırım'a, yaşlı adamın koruma altına alınması talimatını verdi.

Huzurevine alınan Keleş'in sağlık kontrolleri yapıldı, özel bir oda tahsis edildi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

Artık hatırının sayıldığını, sözünün dinlendiğini dile getiren Keleş, "Buraya geleli daha çok olmadı. Buradakiler çok iyi. Burasını tavsiye ediyorum. Çok rahat. Bize yemekte veriyorlar. Bunları inkar edemeyiz. Buraya geldiğimizde ilk olarak hamama gittim. Bakanımızdan Allah razı olsun." dedi.

- "Kendisinin isteği üzerine burada kalmaya devam edecek"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nermin Yetkin ise Bakan Kaya'nın talimatları üzerine hemen Keleş'e ulaştıklarını belirtti.

Kurum görevlilerini hemen yönlendirdiklerini aktaran Yetkin, "Ekiplerimiz Valimiz Ali Yerlikaya'nın da talimatıyla yaşlı adamı bulunduğu yerden alarak huzurevine götürdük. Huzurevine gelir gelmez temel ihtiyaçları karşılandı. Kendisine bir oda tahsis edildi. Bakanımız ve valimiz kendisine sahip çıktı. Burada bizim misafirimiz olarak kalacak. Artık burada günlük tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanacak. Sağlık kontrolleri yapıldı. Pazartesi tekrardan sağlık kontrolü yapılacak. Kendisinin isteği üzerine burada kalmaya devam edecek. Kendisinin biraz da sıkıntıları var, alzaymır hastası. Onlarla ilgili tedavi sürece devam edecek." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
GTO Emitt FuarınıGaziantep lezzetleri ile buluşturdu
YEREL

GTO EMİTT FUARINIGAZİANTEP LEZZETLERİ İLE BULUŞTURDU
Alzaymır hastası yaşlı adam korumaya alındı
YEREL

ALZAYMIR HASTASI YAŞLI ADAM KORUMAYA ALINDI
Büyükşehir EMİTT fuarına katıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR EMİTT FUARINA KATILDI
Koyun otlatırken yamaçtan düşen çoban öldü
YEREL

KOYUN OTLATIRKEN YAMAÇTAN DÜŞEN ÇOBAN ÖLDÜ
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
Sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Büyükşehir köylerin şehir hayatını kolaylaştırdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KÖYLERİN ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI
Altunkaya Group GAPTARIM ve GAPFOOD fuarında
YEREL

ALTUNKAYA GROUP GAPTARIM VE GAPFOOD FUARINDA
Gaziantepspor, Trabzon deplasmanında
YEREL

GAZİANTEPSPOR, TRABZON DEPLASMANINDA

Suriye'deki askerlere yönelik eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
YEREL

SURİYE'DEKİ ASKERLERE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN 3 DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Cerablus'ta PYD protestosu
YEREL

CERABLUS'TA PYD PROTESTOSU
GAÜN'de 'Göçebe Kelimeler' Sergisi
YEREL

GAÜN'DE 'GÖÇEBE KELİMELER' SERGİSİ
&quot;En büyük hayali doktor olmaktı&quot;
YEREL

"EN BÜYÜK HAYALİ DOKTOR OLMAKTI"
ÜNİLİG heyecanı başladı
YEREL

ÜNİLİG HEYECANI BAŞLADI
Sanayicilere devlet destekleri anlatıldı
YEREL

SANAYİCİLERE DEVLET DESTEKLERİ ANLATILDI
Şahinbey Belediyesi Gaptarım ve GAPFOOD fuarlarında stant açtı
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GAPTARIM VE GAPFOOD FUARLARINDA STANT AÇTI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Suriyeli çocuklara sportif destek
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARA SPORTİF DESTEK

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI