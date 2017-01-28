Bitkin halde bulunan puhu kuşu tedavi edilecek

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan ve uçamayan puhu kuşu tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Merkeze bağlı Yazyurdu köyü sakinlerinden Behram Demirhan, bitkin halde bulduğu puhu kuşunu evinde besledi. Üç gün boyunca bakımını üstlenen Demirhan, kuşun tedavisi için yetkililere başvurdu.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Demirhan'dan puhu kuşu alındı. Yörede nadir görülen türlerden olan puhu kuşu, tedavisi için Kars'ta bulunan Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderilecek.

Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde kışın kimsenin ikamet etmediği bir evin balkonundan sürekli öten bir kuş duyduklarını anlattı.

Sesin gece gündüz sürekli gelmesi üzerine merak ederek balkona çıktıklarını belirten Demirhan, "Tahmin ediyorum ki bir hastalığı olduğu için uçamadı ve bize yakalandı, yoksa yakalanmazdı." dedi.

Demirhan, kuşu yakaladıklarında herhangi bir yarasının bulunmadığını ancak bitkin halde olduğunu dile getirerek, "Yem verdim yemedi. Daha sonra yemesi için et verdim, eti yedi. Etin haricinde hiçbir şey yemedi. Ben de birkaç gün besledim. Yemesi için ciğer de aldım, onu da yedi. Uçamayınca yetkililere haber verdim, geldi onlar aldılar." diye konuştu.