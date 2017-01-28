Suriyelinin eşini öldürdüğü iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar ilçesinde tartıştığı eşini öldürdüğü iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Hayrettin Y. (32) ile eşi Hanım Hamidi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hayrettin Y, eşi Hamidi'yi bıçakla yaraladı. Bir çocuk annesi Hamidi olay yerinde hayatını kaybetti.
Hamidi'nin cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Hayrettin Y. ifadesinde eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve ayrılmak istemesi üzerine kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.