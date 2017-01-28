28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

1461 Trabzon'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:49
1461 Trabzon'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

NİĞDE (AA) - Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığına gelen yöneticiler ve oyuncular, şehidin kabri başında dua okudu.

Kulübün idari koordinatörü Serkan Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Niğde Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirterek, "15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde kahramanca önemli bir görevi üstlenen şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun." dedi.

Yöneticiler ve oyuncular daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletip, 51 numaralı kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Niğde'de kapanan köy yolları açılıyor
YEREL

NİĞDE'DE KAPANAN KÖY YOLLARI AÇILIYOR
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu: &quot;Sınavda Başarılı Olanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi Alacak&quot;
YEREL

NİĞDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ŞEVKET KATIRCIOĞLU: "SINAVDA BAŞARILI OLANLAR MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALACAK"
Niğde'de 6 bin hacı adayı kura çekimini bekliyor
YEREL

NİĞDE'DE 6 BİN HACI ADAYI KURA ÇEKİMİNİ BEKLİYOR
Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;
YEREL

NİĞDE BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI YAKUP YERLİKAYA;
'Referanduma evet' kampanyasında Başkan Akdoğan tüm Niğdelilere seslendi
YEREL

'REFERANDUMA EVET' KAMPANYASINDA BAŞKAN AKDOĞAN TÜM NİĞDELİLERE SESLENDİ