Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yelalan köyü ile Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze, Cankurtaran ve Esenlik köylerinde 7 kişinin, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK'yı överek örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ayrıca, Varto ilçesi Sazlıca köyü mevkisinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi olmak üzere toplam sekiz kişi yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şahıslar ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir."