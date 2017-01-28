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RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, gelişen ve iyi mücadele eden bir takım olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, mücadelenin ilk yarısında disiplinli oynadıklarını ve net pozisyonlar yakaladıklarını aktardı.

Soyunma odasına daha farklı bir skorla gitmeleri gerektiğini belirten Karaman, "İyi koşan, mücadele gücü yüksek bir takımız. Kardemir Karabükspor da iyi bir ekip. Rakibimizde Traore ve Yatabare yoktu. Eğer rakibimizin bu hamle gücü olsaydı son 7-8 dakika işimiz çok zor olabilirdi. Gelişen ve iyi mücadele eden bir takımız. Maç içerisinde 1-0'dan sonra mutlaka ikinci golü bulmalıyız. Kilit pasları yapamadık." ifadelerini kullandı.

Orta sahada liderlik yapacak birisinin mutlaka takımda olması gerektiğini dile getiren Karaman, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Ortada bir resim var ve orada iki parça eksik. Resmin tamamını bitirmek istiyorsak o iki parçayı tamamlamalıyız. Kimseyi kimseye şikayet etmiyoruz. Transfer çalışmaları sürüyor. Transfer bir, iki kişinin çabası ile olmaz. Son günleri iyi değerlendirmeliyiz. Sıcak temasta olduğumuz oyuncular bir türlü bitmiyor."





- Kardemir Karabükspor cephesi





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, istedikleri oyunu oynamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'u galibiyetinden ötürü tebrik eden Tudor, "İlk yarı iyi oynamadık. Rakibimizin çok kontratağı vardı ve bir pozisyonda golü yedik. İkinci yarı daha iyi oynadık, oyunu domine ettik ama gol bulamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tudor, bir gazetecinin, Galatasaray ile adının anılması ile ilgili sorusuna "Ben de gazetelerden okudum ama sezon sonuna kadar Karabükspor ile sözleşmem var. Şu anda buraya bağlıyım ve işime odaklanıyorum." şeklinde cevap verdi. Tudor, "Teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine de "Yorum yok." ifadesini kullandı.