Adana'da bıçaklı kavga:1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da, iki kişi arasında park meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Akdeniz, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi'ndeki iş yerinin önüne aracını park etmesini istemediği Serdar B. tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Yanında bulunan bıçak ile Akdeniz'i yaralayan Serdar B, vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
Daha sonra olay yerine yakın bir dönerciden döner bıçağı alan Serdar B, tekrar Ramazan Akdeniz'e saldırı girişiminde bulunmak istedi ancak çevredekiler tarafından engellendi. Serdar B, olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akdeniz'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis firari Serdar B'yi yakalamak için çalışma başlattı.