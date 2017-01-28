28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da bıçaklı kavga:1 yaralı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:13

ADANA (AA) - Adana'da, iki kişi arasında park meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Akdeniz, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi'ndeki iş yerinin önüne aracını park etmesini istemediği Serdar B. tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Yanında bulunan bıçak ile Akdeniz'i yaralayan Serdar B, vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Daha sonra olay yerine yakın bir dönerciden döner bıçağı alan Serdar B, tekrar Ramazan Akdeniz'e saldırı girişiminde bulunmak istedi ancak çevredekiler tarafından engellendi. Serdar B, olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akdeniz'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis firari Serdar B'yi yakalamak için çalışma başlattı.



İLGİLİ HABERLER

Adana’da iş kazası: 1 ölü
YEREL

ADANA’DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
CHP Adana Milletvekili Türkmen'in &quot;haberleşme giderleri&quot;
YEREL

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ TÜRKMEN'İN "HABERLEŞME GİDERLERİ"
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana'da 3 kişinin mezarlıkta öldürülmesi
YEREL

ADANA'DA 3 KİŞİNİN MEZARLIKTA ÖLDÜRÜLMESİ
Adana'da &quot;solüsyonla&quot; dolandırıcılık iddiası
YEREL

ADANA'DA "SOLÜSYONLA" DOLANDIRICILIK İDDİASI
&quot;İran pazarı daha etkin değerlendirilmeli&quot;
YEREL

"İRAN PAZARI DAHA ETKİN DEĞERLENDİRİLMELİ"
Telefoncuya &quot;kebap zırhıyla&quot; saldırdı
YEREL

TELEFONCUYA "KEBAP ZIRHIYLA" SALDIRDI
Kaza yerine gelen polislerin aracına otomobil çarptı
YEREL

KAZA YERİNE GELEN POLİSLERİN ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
ÇDSO'dan &quot;Nefesli Çalgılar&quot; konseri
YEREL

ÇDSO'DAN "NEFESLİ ÇALGILAR" KONSERİ
Adanaspor, Halil İbrahim Pehlivan'ı kiraladı
YEREL

ADANASPOR, HALİL İBRAHİM PEHLİVAN'I KİRALADI
GÜNCELLEME - Adana'da yasa dışı bildiri dağıtıldığı iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA YASA DIŞI BİLDİRİ DAĞITILDIĞI İDDİASI

Adanaspor, Reynaldo'yu transfer etti
YEREL

ADANASPOR, REYNALDO'YU TRANSFER ETTİ
Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava
YEREL

ADLİYE PERSONELİNE YÖNELİK EYP'Lİ SALDIRIYA İLİŞKİN DAVA
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu
YEREL

KOZAN SANCAKLI ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ GENEL KURULU
Adana'daki silahlı kavga
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI KAVGA
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Bolboceanu Adana'da
YEREL

MOLDOVA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BOLBOCEANU ADANA'DA
Görevden alınan başkan ve ağabeyine hapis istemi
YEREL

GÖREVDEN ALINAN BAŞKAN VE AĞABEYİNE HAPİS İSTEMİ
Adana'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Adana'da silahlı soygun şüphelileri yakalandı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SOYGUN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
Adana'da yasa dışı bildiri dağıtıldığı iddiası
YEREL

ADANA'DA YASA DIŞI BİLDİRİ DAĞITILDIĞI İDDİASI
Müze kavşağı 3 metrelik kaldırıma kavuşuyor
YEREL

MÜZE KAVŞAĞI 3 METRELİK KALDIRIMA KAVUŞUYOR
Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Vali Demirtaş'a ziyaret
YEREL

MOLDOVA BÜYÜKELÇİSİ BOLBOCEANU'DAN VALİ DEMİRTAŞ'A ZİYARET
Kalaşnikofu &quot;Al sana emanet&quot; diyerek polise teslim etmişti
YEREL

KALAŞNİKOFU "AL SANA EMANET" DİYEREK POLİSE TESLİM ETMİŞTİ