YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında Kıbrıs'ta çözüm arayışının ...

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında Kıbrıs'ta çözüm arayışının bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, "Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz." dedi.

İLGİLİ HABERLER