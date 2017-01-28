TBMM Başkanvekili Aydın'dan Suriye'de yaralanan askere ziyaret

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i hastanede ziyaret etti.
Alınan bilgiye göre, Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve parti yöneticileriyle birlikte Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'ın El-Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan Adıyamanlı Uzman Çavuş Mustafa Özen'e tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyarette bulundu.
Özen ve yakınlarıyla yakından ilgilenen Aydın, devletin her zaman yanlarında olduğunun bilinmesini istedi.
Aydın, hastane yetkililerinden yaralı uzman çavuş ile ilgili bilgi aldı.