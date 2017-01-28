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Başbakan Yıldırım: (ABD-Meksika sınırında yapılacak duvar) Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. ...
28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:30
Başbakan Yıldırım: (ABD-Meksika sınırında yapılacak duvar) Siz duvar örersiniz, o duvar çözüm olmaz. Birikir birikir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu durdu, bir gün yerle bir oldu. Niye? Çünkü değişimin önünde durulamaz. Değişimi yakalamak lazım. Bölgesel sorunları halının altına süpürmekle çözemeyiz. Sorunların üzerine gitmemiz lazım, büyümeden çözmemiz lazım."