Tatvan'da karda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 7 araçtaki 21 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Çekmece köyüne giden vatandaşlar, yolun kardan kapanması nedeniyle burada mahsur kaldı.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen Tatvan Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7 araçtaki 21 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Mahsur kalanlar, ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla kurtarılarak köye ulaştırıldı.