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ANTALYA (AA) - Golf Mad Promotions tarafından 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası, sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, 24 farklı ülkeden 50'si profesyonel, 150'si amatör olmak üzere toplam 200 golfçü katıldı. Üç gün süren organizasyon sonunda Erkekler Avrupa Turu şampiyonluğu bulunan İrlandalı Damien Mcgranen, 223 vuruşla zafere ulaştı.

Türk sporcu Ulaş Karataş, Mcgranen'in bir vuruş arkasında ikinci olurken, turnuvayı 225 vuruşla tamamlayan İskoç Raymond Russell üçüncülüğü elde etti.

Mcgranen 5 bin, Ulaş Karataş 3 bin, Russell ise 2 bin 500 avroluk ödülün sahibi oldu.

Kadınlar Avrupa Turu oyuncularından Carly Booth, 226 vuruşla turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Rusya'yı temsil eden Maria Verchenova, 245 vuruşla 20. sırada kaldı.