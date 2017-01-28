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Bakanlar Arslan ve Özhaseki, Kayseri'de

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:39

KAYSERİ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, anayasa değişikliğine ilişkin, "Asli sahibin vereceği karar başımız, gözümüz üstüne. Bugüne kadar asli sahip olan halk hiç yanılmadı, inşallah bundan sonra da aynı şekilde alacağı karar hepimizin sağlıklı bir gelecek için olmazsa olmazıdır. Bu sadece AK Parti'nin davası değildir hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği davasıdır, ülkemizin bekası, istiklali, istikbali davasıdır." dedi.

Arslan, AK Parti İl Başkanlığı Salonu'nda düzenlenen Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma gibi bir hedefi olduğunu, bu nedenle ulaştırmanın her türlüsünü geliştirerek yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Arslan, "6 bin kilometre yol varken, 25 bin kilometreye çıkardık bölünmüş yolu. 26 havalimanı varken 55 havalimanına çıkardık. 80 yılda yapılmış iki köprü varken üstüne iki köprü yetmedi, iki tane tünel ekledik o da yetmedi, iki gün önce üçüncü köprünün ihalesini yaptık." diye konuştu.

Bakan Arslan, Anadolu coğrafyasının başka coğrafyalarla kıyaslanmayacak kadar avantajlı konumda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"3 kıtanın arasında köprü konumundayız. Denizin iki yakasında yerimiz var ama köprü yok ne anlamı var. Köprü yaparsanız iki yakayı birleştirirsiniz, köprünün etrafında şehirler, medeniyetler kurarsanız avantaj elde edersiniz. Bunun hakkını vermemiz lazım. Ben hep hayıflanırdım köprü konumunda olmayı değerlendiremiyorsak ne anlamı var diye. Öyle bir adam çıktı ki milyonları hatta dünyadaki milyonları arkasından sürüklemeye başladı. Allah sizden razı olsun o sizi sürükledi ama sizler de 14 yıldır desteğinizi eksik etmediniz. Köprünün hakkını vermek için büyük projeler yapmaya başladık. O zaman da bu büyük projelerin nimetini paylaşmaya alışanlar dedi ki 'Bu adam nereden çıktı, biz, ne güzel taşımacılıktan kaynaklanan bir pasta vardı, bu pastayı paylaşıyorduk. Bir adam çıktı, bu pastaya 'Ben de paydaş olacağım.' dedi. İşte 3. köprüye, 3. havalimanına, İstanbul-İzmir Otoyolu ve köprüsüne, Avrasya Tüneli'ne, Marmaray Tüneli'ne bu yüzden karşı çıktılar. Yoksa yol yapılmış yapılmamış onları ilgilendirmiyor. Onun için bu projelere karşı çıktılar. Onun için Recep Tayyip Erdoğan gibi bu projeleri yapan bir adamın büyümesine karşı çıktılar."

Hedeflere ulaşmak için dile getirilen projelerin tek tek gerçekleştirileceğini vurgulayan Arslan, hedefe ulaşmak için aynı zamanda sistemin de şu ankinden çok daha sağlıklı, çok daha verimli, makine gibi bütün dişlileri aynı anda çalışır halde olması gerektiğine işaret etti.

"Türkiye'nin alması gereken daha çok mesafe var" diyen Arslan, şöyle konuştu:

"O mesafeyi almamız için dişlilerin eş güdüm içinde sağlıklı çalışması lazım. Bunu herkes biliyor ki yıllardır herkes başkanlık sistemi diyordu. Ne zaman AK Parti 'Bunu ben yapacağım' dedi, MHP'de buna destek verdi, işte birilerinin işine gelmedi, engel olmaya kalktılar. Topyekün, el ele, omuz omuza olağanüstü bir gayretle bunu işin sahibi olan millete teslim edecek aşamaya getirdik. Asli sahibin vereceği karar başımız, gözümüz üstüne. Bugüne kadar asli sahip olan halk hiç yanılmadı, inşallah bundan sonra da aynı şekilde alacağı karar hepimizin sağlıklı bir gelecek için olmazsa olmazıdır. Bu sadece AK Parti'nin davası değildir hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği davasıdır, ülkemizin bekası, istiklali, istikbali davasıdır."

- "Millet sizi severse iktidara taşır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de anayasa değişikliğine değinerek, muhalefet partisinin tavrını eleştirdi.

Muhalefetin vatandaşın cumhurbaşkanını seçmesine de sıcak bakmadığını savunan Özhaseki, "O günden başlarına gelecekleri biliyorlardı. 'Vatandaş seçsin' demekten korkuyorlardı. Niye 'Biz ayak oyunlarıyla Mecliste seçeriz. Daha olmadı, tankı tüfeği de çeviririz oraya doğru, korkudan içeridekiler istediğimizi yaparlar'. Bunları herkes biliyor. Öyle yüzde 20 alarak, allem kallem ederek iktidara gelmek yok. Bakan satın alarak, otellerde motellerde iktidara gelmek yok, numaralar çekerek gelmek yok. Vatandaş sizi sevecek, en az yüzde 50 verecek geleceksiniz. Türkiye inşallah bu sistemle güçlü Türkiye'ye adım atacak. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar." diye konuştu.

Yeni sistemle iş başına gelecek hükümetlerin yüzde 50 oy alması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Güçlü Türkiye için güçlü iktidara ihtiyaç var. CHP'yi ara ara bağımsız bir milletvekili gibi dinleyeyim diyorum, dediklerinde bir haklılık payı varsa 'Bu arkadaşlar şurayı doğru söylüyorlar diyeyim.' diyorum. 'Cumhuriyet elden gidiyor, rejim bozuluyor.' diyorlar, Allah Allah. Cumhuriyet gitmiyor, demokrasiden, insan haklarından, laiklikten taviz var mı? Yok. Hukuk devletinden taviz var mı? Yok. Nasıl oluyor da rejim bozuluyor? Sizin vücut kimyanız bozuluyor olmasın bu sistem geliyor diye? Emin olun vücut kimyaları bozuluyor. Önce ülkücü arkadaşlara dönüp ülkücülük yapmaya çalıştılar. Sonra bize ayetler, hadisler okuyarak dindarlık yapmaya çalıştılar. Bu da olmadı şimdi çocuksu işlere başladılar. Kürsünün önünde toplanıp kürsüyü işgal etmeye çalıştılar. Kabinlerin içine girdiler, 20 dakika kara kara düşünmeye başladılar. Sonra bir hanımefendi geldi kendini bağladı oraya. O arbede çıktığında, Muhammed Balta Bey yanıma geldi, 'Abi olay oldu, valla bacağımdan biri ısırdı.' dedi. Pantolonun üzerine baktık ki pantolon delinmiş, hakikaten ısırılmış. Tehlikeli bir şeymiş, arkadaş gitti, aşılar yaptırdı epeyce, ne olur ne olmaz, her türlü tehlikeye karşı kendini emin hale getirdi. Bunlar yakışacak doğru şeyler değil."

Özhaseki, yeni sistemden kimsenin, CHP'lilerin de korkmaması gerektiğini, düzenlemenin onların da faydasına olacağını vurguladı.

Muhalefetin kendisini millete sevdirmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Bunun kolay yolu Mecliste onun bunun bacağını ısırmak değil, kürsüyü işgal etmek değil, bir sürü tuhaf eylem değil, kendinizi millete sevdirmek. Millet sizi severse iktidara taşır. Millet zaten biliyor nasıl olduğunuzu, eskiden neler yaptığınızı biliyor, sizin temsilcilerinizi çok iyi tanıyor. Biz bu kolay yolu tarif ediyoruz ama onların işine gelmiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakanlar Arslan ve Özhaseki Danışma Meclisi Toplantısı öncesi AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'i de makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, Bakan Arslan'a Kayseri'yi simgeleyen bir plaket takdim etti.

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