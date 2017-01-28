Maliye Bakanı Ağbal:

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BURSA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizde demokrasiyi, hukuk devletini, Meclisi, yürütme organını güçlendirecek bir sistem." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen "İstişare ve Paylaşım Toplantısı"na katılan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, 2016'nın hem Türkiye hem de dünya için birçok sıkıntının yaşandığı bir sene olduğunu ancak bunların üstesinden hep birlikte geldiklerini söyledi.

Dünyanın da önemli sıkıntılardan geçtiğini, Suriye'de, Irak'ta insani dram yaşandığını anlatan Ağbal, "Her gün onlarca, yüzlerce Müslüman kardeşimiz terör olayları neticesinde hayatını kaybediyor. Buradaki olaylar bizleri de etkiliyor ve ülkemizde de çok farklı terör örgütleri farklı emeller besleyerek alçakça terör eylemlerine girişiyor. Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun. İçeride ve dışarıda bütün bu terör örgütlerine karşı göğüslerini adeta cephe ediyorlar ve büyük bir mücadele veriyorlar. Bizim de dualarımız onlarla. Allah onlara güç versin, kuvvet versin." diye konuştu.

Ağbal, hükümet olarak esnafın yaşadığı sorunları bildiklerini ve bunları gidermek adına canla ve başla "gece-gündüz" demeden çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda esnafın iş, kaynak imkanını artıran, sorunlarını çözen birçok düzenlemeyi son 1 yılda tek tek hayata geçirdiklerini ifade etti.

Düzenlemeler çerçevesinde, esnafın prim yükünü azalttıklarını, emekli esnafın destek primi kesintisini kaldırdıklarını, girişimci esnaftan vergi almadıklarını dile getiren Ağbal, basit usul esnafın vergi yükünü düşürdüklerini ve gerçek usulden basit usule dönme imkanı getirdiklerini vurguladı.

Ağbal, kaybolmaya yüz tutan meslekleri de desteklediklerine değinerek, bunun yanında şoför esnafına ÖTV'siz araç yenileme imkanı sağladıklarını, asgari ücret desteğine devam ettiklerini, prim öteleme imkanı getirdiklerini, vergi ve prim borcu yapılandırmasında ödeme süresini kaçıranlara ikinci bir şans daha verdiklerini kaydetti.

Sicil affı düzenlemesini de hayata geçirerek, işletmelere sicillerinde beyaz bir sayfa açma hakkı tanıdıklarını bildiren Ağbal, KOBİ'lere faizsiz kredi desteği sunduklarını ve yine esnafa destek olabilmek için Ahilik fonu kurduklarını anlattı.

- Referandum süreci

Bakan Ağbal, 2017 yılının hem ekonomik hem de siyaset açısından daha hayırlı bir sene olacağına inandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Önümüzde bir referandum süreci var. Biliyorsunuz Mecliste büyük bir çoğunlukla bu anayasa teklifi kabul edildi. Şu anda bu değişikliği milletin hakemliğine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizde demokrasiyi, hukuk devletini, Meclisi, yürütme organını güçlendirecek bir sistem. Her zaman demokrasimiz güçlensin, Türkiye'de siyasetin gücü, milletin gücü artsın, millet vekaleti doğrudan doğruya kendisini yönetenlere versin istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu anlamda bakıldığında Meclisi yasa yapma konusunda daha güçlendiren, yürütme organına da icraatlar bakımından daha büyük yetkiler veren bir sistem ama yasama organı da yürütme organı da birbirine karşı kontrollere, denetimlere sahip. Dolayısıyla yeni sistem geldiğinde Türkiye'de demokrasi güçlenecek, ekonomi güçlenecek, Türkiye'de sayın başkanın işaret ettiği siyasi istikrar daha da gelişecek. İnşallah nisan ayında referandumda ortaya koyacağımız güçlü bir destekle siyasi istikrar Türkiye'de çok daha önü açık bir şekilde güç kazanacak."

Konuşmasının ardından esnafın sorularını yanıtlayan Ağbal'a BESOB Başkanı Arif Tak, çini vazo hediye etti.