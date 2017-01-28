Adana’da iş kazası: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana’da, bir fabrika işçisi, atık plastikleri attığı geri dönüşüm makinesine vücudunu kaptırarak hayatını kaybetti.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik fabrikasında çalışan İbrahim Şahin (28), atık plastikleri attığı geri dönüşüm makinesine vücudunu kaptırdı.
Diğer işçiler tarafından makineden çıkarılan Şahin, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun üst kısımlarında derin kesiler oluşan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Şahin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.