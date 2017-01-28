28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:11


Salon: Hayri Gür

Hakemler: Ersan Ergüler, Serdar Ünal, Mehmet Şahin

Trabzonspor Medical Park: Green 11, Hardy 19, Gutierrez 6, Wright 11, Kadji 21, Erol Can Çinko 7, Dusan Cantekin 3, Moody 5

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 7, Mutlu Akpınar 11, Stipanovic 16, Hayes 10, Caloiaro 15, Burak Can Yıldızlı 3, Tayfun Erülkü 9, Buckner 4

1. Periyot: 14-14

Devre: 40-34

3. Periyot: 57-54

Beş faulle çıkanlar: 37.45 Hardy (Trabzonspor Medical Park) 39.38 Stipanovic (Demir İnşaat Büyükçekmece)


TRABZON (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında seyircisiz oynanan maçta Trabzonspor Medical Park, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 83-75 mağlup etti.

Her iki takımın da sayı üretmekte güçlük çektiği ve birbirine üstünlük sağlayamadığı ilk periyotta, Trabzonspor Medical Park, Green ve Kadji ile pota altından, Demir İnşaat Büyükçekmece ise Mutlu Akpınar'ın dış atışlarıyla etkili olmaya çalıştı. 5. dakikası 10-10 eşitlikle geçen maçın ilk periyodu da 14-14 beraberlikle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında Trabzonspor Medical Park, dış atışlarla rakibi karşısında etkili oldu. Moody, Erol Can Çinko ve Hardy'nin 3 sayılık basketleriyle 15. dakikada 28-21 üstünlük sağlayan bordo-mavililer, Kadji'nin de katkısıyla devreyi 40-34 önde geçti.

İkinci yarıda Trabzonspor Medical Park, Hardy ve Kadji ile 25. dakikayı 48-41 önde geçerken bu periyodu da 57-54 üstün bitirmeyi başardı.

Maçın son çeyreğine etkili savunma yaparak başlayan Trabzonspor Medical Park, Hardy, Wright ve Kadji'nin sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak 33. dakika içinde farkı 12 sayıya (66-54) çıkardı. Wright ve Green'in basketleriyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen bordo-mavililer maçtan 83-75 galip ayrıldı.

Trabzonspor Medical Park'ta Kadji 21, Hardy 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Demir İnşaat Büyükçekmece'de ise Stipanovic 16 sayı attı.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Usta'dan takıma destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN USTA'DAN TAKIMA DESTEK ÇAĞRISI
Trabzon'da karla mücadele
YEREL

TRABZON'DA KARLA MÜCADELE
Vali Yavuz'dan Şenol Güneş Kompleksi'ne inceleme
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ'NE İNCELEME
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Trabzon'da kar seferberliği
YEREL

TRABZON'DA KAR SEFERBERLİĞİ
Karadeniz'de kış
YEREL

KARADENİZ'DE KIŞ

Trabzonspor, yeni stadında ilk maçına çıkıyor
YEREL

TRABZONSPOR, YENİ STADINDA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor ile Gaziantepspor 62. randevuda
YEREL

TRABZONSPOR İLE GAZİANTEPSPOR 62. RANDEVUDA
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılı Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.
YEREL

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.
&quot;Efsane Avni Aker'e Veda&quot; belgeselinin galası yapıldı
YEREL

"EFSANE AVNİ AKER'E VEDA" BELGESELİNİN GALASI YAPILDI
2. Abdulhamid'in 5. kuşak torunu Osmanoğlu:
YEREL

2. ABDULHAMİD'İN 5. KUŞAK TORUNU OSMANOĞLU:

Doğu Karadeniz'de kış
YEREL

DOĞU KARADENİZ'DE KIŞ
Trabzonspor Kulübünden &quot;tartışma&quot; açıklaması
YEREL

TRABZONSPOR KULÜBÜNDEN "TARTIŞMA" AÇIKLAMASI
Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki zenginliği
YEREL

TÜRKİYE'NİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ZENGİNLİĞİ
Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL

TRABZONSPOR, GAZİANTEPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Trabzon'da karla mücadele
YEREL

TRABZON'DA KARLA MÜCADELE