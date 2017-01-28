Tunceli'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de arızayı çözmek için bölgeye giden işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Fırat Aksa Elektrik Dağıtım şirketinde görevli Özgür Bektaş (38), Pülümür ilçesinin Çoban Yıldızı köyünde meydana gelen elektrik arızasını gidermek üzere ekiple köye gitti. İddiaya göre arızayı onarmak için direğe çıkan Bektaş, burada elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bektaş'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Bektaş'ın cenazesi, Pülümür Sağlık Ocağına götürüldü.