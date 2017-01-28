28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:13

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de arızayı çözmek için bölgeye giden işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Fırat Aksa Elektrik Dağıtım şirketinde görevli Özgür Bektaş (38), Pülümür ilçesinin Çoban Yıldızı köyünde meydana gelen elektrik arızasını gidermek üzere ekiple köye gitti. İddiaya göre arızayı onarmak için direğe çıkan Bektaş, burada elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bektaş'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Bektaş'ın cenazesi, Pülümür Sağlık Ocağına götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da Kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TUNCELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Tunceli'de trafik kazası: 10 yaralı
YEREL

TUNCELİ'DE TRAFİK KAZASI: 10 YARALI