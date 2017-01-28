Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

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BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Esnaf, en zor döneminde, 'Ben devletime borçlu olmak istemiyorum. Devlet, bana ne güzel yapılandırma imkanı tanımış' dedi ve samimiyetle borcunu ödeyebilmek için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek peşinatlarda, gerekse ilk taksiti ödemelerde yüzde 80'lik bir tahsilatı yaptık." dedi.

Müezzinoğlu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (BESOB) düzenlenen "İstişare ve Paylaşım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2016 yılının çok büyük zorluklarla geçtiğini, Türk milletinin cesareti ve ferasetiyle zorlukların üstesinden geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2017'de olması gereken standardı yakalayacağını ve 2016 yılının kayıpları telafi edeceğini belirten Müezzinoğlu, "Bu nedenle istihdamın daha çok gelişebilmesi adına 2017'de olması gerekenleri terazinin bir kefesine koyarken, bir de 2016'nın kayıplarını, eksilerini toparlama ve kayıpları telafi etme üzere projelerimizi daha güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Ahilik Fonu'na da değinen Müezzinoğlu, "İnşallah bu önümüzdeki şubat ayında Esnaf Ahilik Sandığı'nı olağanüstü bir hal olmazsa kurmuş olacağız. Dara, zora, sıkıntıya düştüğünüzde zor gün dostu bu fon, sizin yanınızda olacak." ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, en fazla talep ve şikayetlerin cezalar konusunda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz, önce ceza kesmek için değil, danışmanlık yapmak için yanınıza geleceğiz. Nerede eksik, nerede telafi etmek gereken alanlar varsa önce danışmanlık yapacağız. Daha sonra danışmanlık gereği uyarı yapacağız. Uyarıdan sonra ihtar vereceğiz. Buna rağmen olmuyorsa cezayı ondan sonra devreye sokacağız. Ceza, 4. basamakta gelecek. Biz, yarınların daha iyi olmasını istiyorsak eksiği, kusuru bilgilendirerek, yasaları ve yönetmelikleri daha iyi uygulamak adına danışmanlık yapacağız. Önümüzdeki dönem, bu anlamda birbirini daha iyi anlayan, yardımcı, destek olan bir dönem olacak. Yardım ve desteğe rağmen 'ben bildiğimi yaparım' diyorsan orada bir yanlışlık var. O yanlışlığı düzeltmek lazım."

- "Sistemler, millete hizmet etmeli"

İŞKUR tarafından esnafa verilen mesleki eğitim desteklerinin önemine dikkati çeken Müezzinoğlu, "Aynı zamanda günlük 35 liraya kadar cep harçlığı da veriyoruz. Bir taraftan eğitiyoruz, bir taraftan eğitmenin ücretini sağlıyoruz. Yeter ki 10-12 kişilik alan grupları oluşturun." ifadelerini kullandı.

Prim borcu yapılandırmalarına da değinen Müezzinoğlu, "Esnaf, prim borçları yapılandırmaları ve bize olan borçlarla ilgili 43 milyarlık bir yapılandırma yaptı. Esnaf, en zor döneminde, 'Ben devletime borçlu olmak istemiyorum. Devlet, bana ne güzel yapılandırma imkanı tanımış' dedi ve samimiyetle borcunu ödeyebilmek için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek peşinatlarda, gerekse ilk taksiti ödemelerde yüzde 80'lik bir tahsilatı yaptık." diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'de parlamenter sistemin zaman zaman millete ağır bedeller ödettiğine şahit olduğunu ifade ederek, "Milletin bedel ödeyeceği bir sistem, milletten yana bir sistem olmaz. Sistemler, millete hizmet etmeli. Sistem, millet adına güçlü ve kuvvetli olmalı. Onun için millet adına güçlü bir sistem, bu sistem üzerine de güçlü bir cumhur ve cumhurbaşkanı. Esnafın yarınlarını daha iyi ve güzel yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.