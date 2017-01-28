28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:25


Stat: Antalya

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, Deniz Kadah, Mbilla, Eto'o

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Omeruo, Garcia, Birol Parlak, Tzavellas, Landel, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner Love

Goller: Dk. 41 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 Eto'o (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 9 Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Dk. 45 Garcia (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

29. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında, defansa çarpan top altıpastaki Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek taca çıktı.

32. dakikada oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Haydar Yılmaz'ın vuruşunda top kısa mesafeye düştü. Ceza sahası dışında topu kapan Diego'nun, kaleci Haydar'ın önde olduğu pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yerden pasında, ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Charles'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Celustka'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Guerrier, topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vagner Love'a aktardı. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Diego'nun yaptığı vuruşta, Garcia topa elle müdahale edince hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına gelen meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Eto'o, skora eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
YEREL

ULUSLARARASI GOLF MAD PRO-AM TURNUVASI SONA ERDİ
ALTİD, EMİTT'de tanıtım çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ALTİD, EMİTT'DE TANITIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Konya- Antalya yolunda tipi ulaşımı aksatıyor
YEREL

KONYA- ANTALYA YOLUNDA TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR
Korkuteli 29. Altın Kiraz Güreşleri 3 Eylül'de
YEREL

KORKUTELİ 29. ALTIN KİRAZ GÜREŞLERİ 3 EYLÜL'DE
Milli Eğitim Müdürü Kocagöz'e veda yemeği
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCAGÖZ'E VEDA YEMEĞİ
Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası
YEREL

SATRANÇ: TÜRKİYE KÜÇÜKLER, YILDIZLAR VE EMEKTARLAR ŞAMPİYONASI
Girdikleri okuldaki sınıfın kapısını yaktılar
YEREL

GİRDİKLERİ OKULDAKİ SINIFIN KAPISINI YAKTILAR
Antalya'da çiftçilerin &quot;don nöbeti&quot;
YEREL

ANTALYA'DA ÇİFTÇİLERİN "DON NÖBETİ"
Finlandiya'da büyük rekabet
YEREL

FİNLANDİYA'DA BÜYÜK REKABET
Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası
YEREL

ULUSLARARASI GOLF MAD PRO-AM TURNUVASI
Batı Akdeniz için fırtına, buzlanma ve don uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA, BUZLANMA VE DON UYARISI

Dernekler yerleşkesinde 2'nci etap çalışmaları başladı
YEREL

DERNEKLER YERLEŞKESİNDE 2'NCİ ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Antalya'da çalılık yangını
YEREL

ANTALYA'DA ÇALILIK YANGINI

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR
Antalya'da&quot;Yaşlılar Parlamentosu&quot; kurulacak
YEREL

ANTALYA'DA"YAŞLILAR PARLAMENTOSU" KURULACAK
Alacabel trafiğe açıldı
YEREL

ALACABEL TRAFİĞE AÇILDI
Pratisyen doktor için cenaze töreni düzenlendi
YEREL

PRATİSYEN DOKTOR İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 kişi tutuklandı
YEREL

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Aytemiz Alanyaspor'da Susic dönemi
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA SUSİC DÖNEMİ
Batı Akdeniz için fırtına, buzlanma ve don uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA, BUZLANMA VE DON UYARISI

EMİTT Fuarı devam ediyor
YEREL

EMİTT FUARI DEVAM EDİYOR
Alanya'da hava kirliliği, gıda ve hijyen denetimlerine devam ediliyor
YEREL

ALANYA'DA HAVA KİRLİLİĞİ, GIDA VE HİJYEN DENETİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR