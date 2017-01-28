Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, Deniz Kadah, Mbilla, Eto'o
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Omeruo, Garcia, Birol Parlak, Tzavellas, Landel, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Guerrier, Vagner Love
Goller: Dk. 41 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+1 Eto'o (Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 9 Sakıb Aytaç (Antalyaspor), Dk. 45 Garcia (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
29. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında, defansa çarpan top altıpastaki Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleye paralel giderek taca çıktı.
32. dakikada oyunu hızlı başlatmak isteyen kaleci Haydar Yılmaz'ın vuruşunda top kısa mesafeye düştü. Ceza sahası dışında topu kapan Diego'nun, kaleci Haydar'ın önde olduğu pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yerden pasında, ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Charles'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
40. dakikada Celustka'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
41. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Guerrier, topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vagner Love'a aktardı. Kaleci Fornezzi ile karşı karşıya kalan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1
45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Diego'nun yaptığı vuruşta, Garcia topa elle müdahale edince hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına gelen meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Eto'o, skora eşitliği getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.