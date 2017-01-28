Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
Halkbank: Zeynep Seda Uslu, Starcevic, Hande Naz Şimşek, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilma, Grigoreva (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Yeliz Askan Başa, Ceyda Durukan, Eylül Akarçeşme)
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Kozlova, Cemre Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Buse Melis Kara)
Setler: 28-26, 22-25, 28-26, 25-18
Süre: 132 dakika (35, 35, 32, 30)
ANKARA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.