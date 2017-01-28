Gaziyi tedavi etmediği öne sürülen doktora açılan soruşturma

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ADIYAMAN (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan piyade komando er Yasin Sezerka'nın başvurduğu hastanede yaşadığı sıkıntılardan dolayı açılan soruşturmanın ilk incelemesinde, "Gazi Sezerka'nın 21 Aralık 2016'da Kahta ilçesinde Ortopedi Polikliniğine müracaat ettiği ancak burada yeterli ilgi ve desteği göremeyince aynı gün hastanenin başhekimliğine başvurduğu, bunun üzerine aynı zamanda ortopedi uzmanı olan Hastane Başhekimi tarafından bizzat acil servise götürülerek gerekli tedavinin uygulandığının" anlaşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanarak gazi olan Sezerka'nın, Kahta Devlet Hastanesi'nde ortopedi doktoru tarafından muayene edilmediği iddiasının n Valiliğe ulaşmasının ardından konunun incelendiği belirtildi.

İhmal ve kusurun olup olmadığının tespit edilmesi için 3 Ocak itibarıyla başlatılan idari tahkikatın sürdüğü bildiren açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan ilk incelemede, Gazi Sezerka'nın 21 Aralık 2016'da Kahta ilçesinde Ortopedi Polikliniğine müracaat ettiği ancak burada yeterli ilgi ve desteği göremeyince aynı gün hastanenin başhekimliğine başvurduğu, bunun üzerine aynı zamanda ortopedi uzmanı olan Hastane Başhekimi tarafından bizzat acil servise götürülerek, kolundaki yıpranmış alçının açıldığı, gerekli tedavinin uygulandığı ve yeni alçı yapıldıktan sonra tedavi süreci hakkında ilgilinin bilgilendirildiği anlaşıldı. Devletimizin ve milletimizin hür ve bağımsızlığının sembolü ve güvencesi olan kahraman gazilerimize, gazilik onurunun her zaman ve her yerde yaşatılması hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket edildiğinden, bu çerçevede gazimizin ailesiyle birebir iletişim halinde olduğumuzdan, başlatılan idari tahkikatın Valiliğimizce yakından takip edildiğinden ve soruşturma sonucuna göre tespit edilmesi halinde ihmal ve kusuru olan kamu görevlileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."