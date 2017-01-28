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Basketbolda maçın ardından

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:53

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, sakatlıktan çıkan oyuncuların da yer aldığı takımının elde ettiği galibiyetten memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki her maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dedas, "Bu maçta ilk defa oyuncularımın tamamına sağlıklı bir şekilde sahiptim. Sakatlıktan yeni döndükleri için yüzde yüz performanslarını alamadık ama iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Aldıkları zaferden ötürü oyuncularımı kutluyorum. Rautins, atışlarında yüksek bir yüzde olmasa da 10 asistle oynadı. Bu da takıma kattığı değer için sevindiriciydi." diye konuştu.

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Aleksandar Trifunovic ise Gaziantep ekibini tebrik ederek maçla ilgili şunları söyledi:

"Gaziantep ekibi, gerekli zamanda oyuna daha çok konsantre kaldı. Savunmada ve hücumda hatalarımız oldu. Bu hatalar nedeniyle fark açıldı. Bu maça Okben Ulubay ile oynayacak şekilde hazırlanmıştık, onun gitmesi bizim için kötü oldu."

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